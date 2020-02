Avui a "La Linterna Catalunya":

-Cinc raons per les quals deixar que els fills s'equivoquin

A ningú no li agrada veure patir un nen i encara menys als seus pares, per això, molts pares i mares eviten que els seus fills es frustrin avançant-se al seu possible equivocacions. Però les bones intencions dels pares poden estar abonant el camí per a aconseguir justament el contrari. Intentar tapar o negar emocions com ara la confusió, la tristesa o la ira no fa que aquestes desapareguin.

-El tribunal suprem considera delicte difondre imatges que afectin greument a la intimitat d'una persona

La Sala Segona del Tribunal Suprem considera que comet un delicte de descobriment i revelació de secrets de l'article 197.7 del Codi Penal qui difon imatges obtingudes amb el permís de la víctima que afecten greument a la seva intimitat. El tribunal confirma la condemna al pagament d'una multa de 1.080 euros imposada a un home que va enviar des del seu telèfon mòbil una foto d'una amiga nua, que prèviament ella mateixa li havia enviat, al company sentimental d'aquesta sense el seu consentiment.

-Avui comença l'animac 2020 a Lleida

La 24a edició d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que organitza l'Ajuntament de Lleida, es va presentar el passat 12 de febrer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el 13 de febrer a Cineteca Madrid (Matadero Madrid), amb un programa de conferències i projeccions de la mà de Peter Lord, director i cofundador de l'oscaritzat estudi d'animació stop motion britànic Aardman Animations, i que va rebre el premi Honorífic d'Animac 2019 per la brillant trajectòria de la seva productora que, amb 10 nominacions als premis Oscarâ, ha recollit 4 estatuetes, entre altres guardons.

-"Los años impares" la vida de tres generacions en clau irònica

Segona novel·la de l'escriptora, que amb un punt d'ironia, nostàlgia i melancolia ens va mostrant als seus personatges i les seves vides. "Los años impares" és una original i singular novel·la que barreja amb acidesa i ironia, situacions absolutament divertides amb unes altres absolutament melancòliques. María Sirvent ens ofereix un relat en el qual personatges de carn i os, entranyables tots i perfilats meravellosament, ens acosten a un món gairebé perdut i un fresc sobre l'Espanya contemporània, amb una crítica que va des de la societat a l'art actual, passant pels concursos televisius i la música.