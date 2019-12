Avui a "La Linterna Catalunya":

-L'agència catalana del consum ha sancionat una empresa per iniciar a l'anorèxia i la bulímia

-Els preus del marisc assoliran xifres rècord aquest Nadal

-El prat inaugura, per 19é any consecutiu, el pessebte fet per la gent gran

-L'espai dels mossos d'esquadra

