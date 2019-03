LA LINTERNA CATALUNYA

Tiempo de lectura: 1



Al programa d'avui parlem sobre com pot afectar el Brexit a Catalunya. Amb motiu del dia mundial del consumidor, expliquem la campanya que llença la xarxa local de consum sobre l'etiquetatge dels aliments. Per finalitzar el programa entrevistem als protagonistes del musical Flashdance que arriba al teatre Tívoli fins al 22 d'Abril. I com cada dijous Imma Viudes amb l'espai dels mossos d'esquadra.