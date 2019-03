Tiempo de lectura: 1



Al programa d'avui parlem del primer centre de les segones oportunitats per als més joves. Sobre la campanya de prevenció per controlar el mosquit tigre. I per finalitzar hem tingut el gust de rebre en l'estudi al Bruno Oro presentant el seu primer llibre i a l'Edu Porta amb la secció de tecnologies com cada dimarts.