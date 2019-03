Tiempo de lectura: 1



Avui la linterna Catalunya, hem parlat de perquè les dones segueixen tenint obstacles per ascendir tot i estar millor preparades, ho hem xerrat amb Mercedes Wulich, periodista. Sandra Pibernat, regidora de Destinació Turística de Torroella de Montgrí, ens ha explicat com ha estat rebre el premi com una de les destinacions més sostenibles del món. El nutricionista Carlos Ríos, ens ha presentat el seu llibre "come comida real", una guia per desterrar de la nostra dieta els aliments ultraprocessats i recuperar una dieta saludable. I hem acabat amb la crítica de cinema de Víctor Esquirol. "Mula", "70 binladens" i "la dona de la muntanya" han estat les escollides.