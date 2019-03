LA LINTERNA CATALUNYA

Tiempo de lectura: 1



Al programa d'avui hem parlat de les 'Dietas Miracle' amb Anna Costa, dietista i nutricionista; amb Diego Barcelo, per desvetllar perquè catalunya és la segona comunitat més satisfeta amb el seu horari laboral; ha estat als nostres estudis Cristina Inés per parlar del su llibre 'Felicidad... cargando', una gran història per aprendre a viure, i també, tindrem a Imma Viudes, amb l'espai dels mossos d'esquadra.