LA LINTERNA CATALUNYA

Tiempo de lectura: 1



Al programa d'avui hem parlat sobre l'estudi del peatge d'accés al centre de Barcelona. També, amb Rafael Fraile sobre l'augment en la despesa de fàrmacs a Catalunya. Moisés Guardiola, professor de la UAB i descobridor de la planta aquàtica invasora al riu Mogent, ens ha explicat com la va descobrir i la perillositat que suposa per al medi natural. I per últim, com cada divendres, hem rebut en l'estudi al Víctor Esquirol amb les estrenes de cinema d'aquesta setmana.