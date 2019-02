LA LINTERNA CATALUNYA

Tiempo de lectura: 1



Al programa d'avui hem parlat amb Miquel Vilar, director de Projectes Biwel, que ens explica com la 'gamificació' augmenta a les empreses. També amb Eva Miquel, Product Manager de Xilaplus, ens parla del 'Baby Up' una aplicació per ajudar a guiar als pares amb nadons de 0 a 3 anys, amb Rosaura Serentill Directora del Banc de Recursos, que ens explica com ajudan al mediambient. I també, tindrem al Dr. Bernat Tiffón, psicòleg forense, per parlar del estrés post- traumatico.