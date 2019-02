LA LINTERNA CATALUNYA

Tiempo de lectura: 1



Al programa d'avui parlem amb la Inma Vivar portaveu del col·lectiu de sindicats de la sanitat concertada sobre la propera vaga al Abril. L'experiència dels presseguers en flor a vista de globus per la Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona. El nou projecte Nushu per apropar l'actualitat als nens, i per últim com cada dimarts tenim al programa a l'Edu Porta el nostre expert en noves tecnologies.