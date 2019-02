LA LINTERNA CATALUNYA

Tiempo de lectura: 1



Avui parlem amb Montse Masip, coordinadora a Tarragona i Lleida per parlar d'aquet 21% de catalans en edat laboral que es troben en risc d'exclusió social; amb María Campuzano pero parlar de la Pobressa Energetica; amb Juanjo Ortega, per saber-hi més de la caminada de la Màgic Line Barcelona i els diners recaptats; i per últim, tindrem en directe al nostre crític de Cinema, Victor Esquirol.