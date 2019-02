LA LINTERNA CATALUNYA

Tiempo de lectura: 1



Al programa d'avui hem parlat amb Núria Montserrat, cientifica de l' IBEC per comentar el gran avanç com es a creació de miniroyons partint de cel·lules mare; també hem parlat amb Xavier Vilajosa, investigador principal del Grup IN3 per parlar-nos del cotxe connectat; també em parlat amb la psicòloga Violeta Alcocer, per parlar de la carrega mental i per últim, l' Imma Viudes, ha vingut al estudi per tenir, com cada dijous, l' Espai dels Mossos.