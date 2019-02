Tiempo de lectura: 1



Al programa d'avui com cada dimecres hem parlat d'actualitat amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL dels mossos d'esquadra Imma Viudes. Pau Yanes, fundador de PlayVisit amb l'acord pioner per redescobrir les Rambles fent Gaming. Gastronomia de la mà de Victor Ferrando amb la fira d'oli. I per finalitzar el síndrome de Diògenes amb el Bernat Tiffón.