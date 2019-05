'Liberté', el llibertinatge contra l'ultra conservadorisme

Tiempo de lectura: 1



Com cada divendres, aquí a La Linterna Catalunya, comentarem les estrenes de la setmana, com ara 'Érase una vez en... Hollywood', l'última pel·lícula de Quetin Tarantino que se centra en el Hollywood dels anys 60, quan la indústria del cinema començava a oblidar-se de les característiques i pilars dels clàssics. Una estrella del Western, interpretat per Leonardo DiCaprio intenta adaptar-se a aquests canvis, però no pot desprendre de les arrels de Hollywood. 'The Lighthouse', explica la història de l'Old, un vell faroler que viu a la Costa de Maine a principis del segle XX que veu la seva vida alterada per un esdeveniment sobrenatural que arriba a la costa; l'esdeveniment està relacionat amb mites marins dels més coneguts. 'Liberté', aquest llargmetratge espanyol localitzat l'any 1774, just abans dels fets de la Revolució Francesa, tracta la història d'un grup de llibertins que fuig del govern del rei Lluís XVI, rei ultraconservador i hipòcrita; la seva missió és expandir el llibertinatge a altres països com a Alemanya.