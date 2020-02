L'Hospitalet vol ser capital europea en biomedicina

L'alcaldessa de L'Hospitalet, que aquest dijous ha pronunciat la seva conferència anual, ha defensat el projecte de L'Hospitalet de convertir-se en la capital biomèdica d'Europa, mitjançant la creació d'un clúster del sector en Bellvitge que agrupi recursos existents i compti amb noves aportacions en metres quadrats que es guanyaran al cotxe. Aquesta proposta es preveu que es faci en el 2030 i ja no existeixin les barreres que avui divideixen L'Hospitalet, com les vies del tren, de les quals es preveu cobrir sis quilòmetres. Segons els seus càlculs, generarà uns 20.000 llocs de treball. Per desenvolupar-lo, s'haurà de transformar l'últim tram de la Gran Via, preveient començar a finals del 2020 o principis del 2021. El projecte ja rep el suport del Govern central i de la Generalitat i la mateixa alcaldessa afirma que el projecte no part de zero. Aquest projecta, generarà 200.000 ocupacions, a L'Hospitalet, 14.100 llocs de treball, 1.200 investigadors, 54 empreses, una facturació global de 2.275 milions i 60 línies de recerca. L'alcaldessa ha confirmat que en unes setmanes s'aprovaran dos projectes, el soterrament de la Gran Via i la urbanització de la superfície resultant. Quant a les vies del tren, ha assegurat que la seva cobertura donarà peu a un espai nou equivalent a 17 camps de futbol. L'Hospitalet no sols s'aposta pel clúster biomèdic, sinó pel districte econòmic i del cultural. De l'econòmic, es destaca l'objectiu d'ampliar la Fira en 60.000 metres quadrats, fins a sumar 300.000, un projecte que estarà finalitzat en el 2024.

Parlem amb Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet.