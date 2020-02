L'Hospital de Bellvitge fa el primer trasplantament renal ortotòpic amb cirugia robòtica del Món

El Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge ha fet el primer trasplantament renal ortotòpic amb cirurgia robòtica del món. Es tracta d'una cirurgia poc freqüent i consisteixen extreure un ronyó del pacient amb insuficiència renal, normalment l'esquerre, i implantar un òrgan de donant al mateix lloc. El primer pacient trasplantat ha estat un home de seixanta-cinc anys que ha rebut un òrgan de donant cadàver. A més de la insuficiència renal, aquest pacient tenia diversos antecedents quirúrgics abdominals que impedien practicar-li un trasplantament heterotòpic. Sense aquest recurs, hauria hagut de continuar en tractament de diàlisi la resta de la vida. És un procediment més complex que el trasplantament renal heterotòpic, el més habitual, en el qual es conserven els dos ronyons deteriorats del pacient i l'òrgan de donant s'implanta com un tercer ronyó en una posició inferior connectat a l'artèria i la vena d'aquesta regió anatòmica. Aquesta tècnica s'utilitza principalment amb pacients que no poden rebre un trasplantament convencional per problemes vasculars en les artèries ilíaques. El fet d'utilitzar el robot permet fer una incisió més petita.

Fins ara, tots els trasplantaments renals ortotòpics s'havien fet mitjançant una ferida intercostal gran que implicava una recuperació més llarga i dolorosa i amb més risc de complicacions. Per primera vegada, l'Hospital Universitari de Bellvitge l'ha realitzat mitjançant el sistema quirúrgic robotitzat Da Vinci, que permet practicar una incisió més petita, de la dimensió justa per introduir el ronyó, i efectuar les sutures arterials i venoses amb més seguretat gràcies a la precisió dels braços robòtics i a la visió augmentada.

Parlem amb Dr. Francesc Vigués, cap del servei d'urologia de Bellvitge