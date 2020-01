L'hora del pati. Les extraescolars

Avui a la secció amb les escoles d'Abat Oliba parlem sobre l'educació i les extraescolars. Ens expliquen que consideren ells de les extraescolars, ja que estan prenent una gran importància en la nostra "cultura "educativa, tan importants són? Ara en l'educació hi ha mancances, els pares consideren que hi ha d'haver un sentiment musical, o esportiva, entre d'altres. El risc és quan l'extraescolar no esdevé un complement per l'educació del teu fill si no o bé un entreteniment o és el projecte dels mateixos pares, ells volen que facin quelcom. No tots els nens fan extraescolars i no hi ha cap problema mentre l'alternativa no sigui quedar-se a casa jugant a la play. Si no apuntem als nostres fills a extraescolars és que som mals pares? No té res a veure, se seria mal pare si no s'educa als fills perquè siguin la millor versió de si mateixos. Això exigeix proposar una extraescolar i a vegades no, potser la millor opció reforç escolar o altres coses. Cada dinàmica familiar és un món, la híper necessitat de formació dels nostres fills provoca que s'exaudeixin les forces dels pares i acaben fent de mals pares perdent la paciència en coses que no haurien de perdre-la. Quines extraescolars serien les més convenients? Hi ha un número màxim d'extraescolars? No s'ha de sobrecarregar als fills, ja que les extraescolars no són imprescindibles, però aquestes sempre han de sumar. Les extraescolars han d'agradar, potenciar una virtut i que se li doni bé i que causi una satisfacció. Aquestes extraescolars comporten un compromís.

Escolta "La Linterna Catalunya" cada dia de dilluns a divendres de 19 h a 20 h a Cope Catalunya i Andorra