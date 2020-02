L'hora del pati, El decret d'admissions

Avui a la secció amb les escoles d'Abat Oliba parlem sobre l'educació i el decret d'admissions. El decret d'admissions ha aixecat tanta polseguera, ja que fa dues setmanes ha canviat l'statu quo a Catalunya. Aquí tenim un model molt desenvolupat d'escola pública i escola concertada, i aquest decret el que fa és treure que l'escola concertada deixi de fer la seva tasca com fins ara. Fa un temps es va signar el decret d'admissió, totes les escales de les xarxes públiques, carreguin la càrrega social que representen els alumnes tant cognitives com socioeconòmiques. Aquest pacte davant del decret redactat no té la intenció de resoldre el problema sinó escanyar a les escoles concertades. L'escola concertada rep 3 quartes parts del finançament, el 25% del finançament de cada un dels alumnes, la diferencia la paga amb els salaris dels professors i l'altra part les famílies. Si envien una part dels alumnes que no poden pagar l'escola, aquesta haurà de tancar. És el departament el que escull on anirà l'alumne. Sembla que aquí els únics que carreguin el pes social i això no és veritat, hi ha de tot, algunes escoles concertades tenen una atenció social molt elevada que ja no és tant per compromís sinó per vocació. El problema de la segregació ja no és tant un tema de les escoles sinó que hi ha barris amb més immigració. L'escola concertada està molt infra valorada, encara que també hi haurien d'haver escoles privades amb més finançament.

