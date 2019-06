L'Home de l'Any de la revista Time que va creuar l'Atlàntic

Tiempo de lectura: 1



Avui a la secció del 'Listo que todo lo sabe', parlarem sobre l'origen de per què nomenem 'montera' a la gorra que utilitzen els torers. Es coneix com a 'montera' a la gorra que utilitzen els torers feta amb pell de xai i recoberta amb tela de seda; la denominació d'aquest barret ve degut del cognom del torer Francisco Montes, una de les grans figures de la tauromàquia en canviar el vestit de llums i altres millores en el món de la tauromàquia. També expliquem perquè la revista Time va començar a publicar el suplement dedicat a l''Home de l'Any', el seu suplement on exposa a les persones més influents de l'any que va començar a partir del 1928. L'any 1927, l'aviador Charles Lindbergh, va ser el primer pilot que va aconseguir creuar sense escales l'oceà Atlàntic, des de Nova York fins a París; la revista Time no va dedicar cap dels seus números en destacar al pilot, és per això que el gener del 1928 van voler fer un especial dedicat exclusivament en el pilot i aquesta tradició es va establir a la revista. Per últim, també desvelem d'on prové la paraula 'carca', per definir a una persona que té valors o opinions conservadores; el terme és una apòcope de la paraula 'carcunda' utilitzada àmpliament per a referir-se als carlistes, defensors de l'absolutisme i conservadors.