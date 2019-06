L'exposició als metalls a l'aire poden augmentar el risc de mortalitat

Tiempo de lectura: 1



La Benedicte Jaquemin, Investigadora de l'Institut de Salut Global de Barcelona impulsat per La Caixa, sobre la contaminació i l'exposició a metalls de l'aire a la ciutat de Barcelona. Molta gent ja sabia que hi ha metalls a l'aire i que segurament tenen alguna conseqüència en la salut, la cosa innovadora d'aquest estudi és que s'ha utilitzat una nova tècnica per determinar l'exposició de la gent a partir de l'examinació de molsa, perquè com la molsa no té arrels, tots els nutrients prové de l'aire. L'anàlisi ha demostrat que els participants de l'estudi han estat exposats a una major concentració de metalls antropogènics com ara: el cadmi, el coure, el mercuri, el plom i el zinc.