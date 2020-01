L'espai dels mossos d'esquadra

Avui l'Imma Viudes ens parla sobre:

-Detecten un cas de maltractament a un bebè d'un mes a Girona:

L'hospital Josep Trueta de Girona ha detectat un presumpte cas de maltractament a un bebè de quatre mesos. El menor va ingressar el dimarts a la nit al centre i els metges van detectar lesions compatibles amb el maltractament infantil, per la qual cosa van donar l'avís als Mossos d'Esquadra. La parella investigada té més fills i s'estudia si també haguessin estat víctimes de maltractaments.

-Confirmats 12 anys de presó per a l'autor de l'agressió homòfoba del 2016 que va estar a punt de costar-li la vida a un jove a Sitges

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha denegat el recurs d'apel·lació interposat pel seu defensa i ha confirmat la pena de 12 anys de presó per l'agressor, al qual l'Audiència Provincial de Barcelona va trobar culpable d'homicidi en grau de temptativa.

Els fets van succeir el 6 d'octubre de 2016, quan en un local d'oci diversos joves van començar a burlar-se d'un grup d'amics gais que s'havien desplaçat a Sitges. Passat el temps, ja quan la víctima s'havia quedat sola i feia temps fins que sortís el primer tren del matí de tornada a Barcelona, es va trobar de nou amb els agressors, que ho van seguir fins a l'estació. Un dels agressors es va col·locar al costat del noi amenaçant-lo i finalment van acabar tirant-li pedres.

-Es desmenteix que Adidas regala 5300 sabates i 2700 samarretes per a celebrar el seu centenari

No es tracta d'una pàgina oficial d'Adidas, la web on s'anuncia la promoció fraudulenta no és una pàgina oficial de la companyia. Utilitzen la identitat visual de la marca per a fer-se passar per un sorteig real de la famosa marca esportiva, però no ho és. De fet, tampoc és el centenari de l'empresa, que es va fundar en 1949, com recullen en el seu blog.