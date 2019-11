L'espai dels mossos d'esquadra

Avui l'Imma Viudes ens parla sobre la concentració el pròxim 11 de desembre per les condicions laborals dels mossos, el torró solidari per les malalties minoritàries, les polseres solidàries, la convocatòria de mossos que acaba demà dia 29 de novembre, el nou dispositiu policial en la lluita contra carteristes i la detenció d'un home per estafar més de mig milió d'euros a empreses d'assegurances de viatges.