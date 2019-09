L'espai dels Mossos d'Esquadra

Avui torna Imma Viudes a l'espai dedicat al Mossos d'Esquadra. Comentarem l'actualitat del cos, com el tema dels 'Guardians angels' del metro, la persecució pels terrats del Raval per atrapar un lladre de rellotges de luxe i comentarà la notícia del rescats d'uns cadells de gos rescatats per part dels bombers.