Un 75% de municipis en zones rurals sofreixen la manca de població, i encara no s'ha trobat manera de frenar-ho

El Miguel Mayorga, professor d'urbanisme de la UOC sobre la despoblació de les zones interiors tant com d'Espanya, com de Catalunya. El Miguel ens explica que aquesta dinàmica de canvi és a un nivell mundial, i que afecta més a Espanya per l'atracció de les grans urbs del nostre país.