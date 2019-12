Les UMIC visitaràn 72 municipis durant el mes de Gener.

Les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona continuen visitant les poblacions on no hi ha un servei municipal de consum. Gràcies a les UMIC, els ciutadans de la demarcació de Barcelona poden conèixer i exercir, des de la proximitat, els seus drets com a persones consumidores. Durant el mes de gener, els habitants de 72 municipis podran presentar-hi les seves consultes i reclamacions gratuïtament.

El servei que ofereixen les UMIC està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets.

A més a més, les UMIC també faciliten material informatiu i donen consells sobre com estalviar en les factures d'aigua, gas i electricitat, que són les consultes més habituals, juntament amb les relacionades amb contractes hipotecaris, telecomunicacions i empreses de telefonia mòbil.

Les UMIC formen part del programa de l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC) del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. El seu equip tècnic dona resposta a les consultes i reclamacions que hi fan directament els ciutadans, de manera presencial, i també atén immediatament les consultes que es trameten telemàticament mitjançant la Bústia del Consumidor, situada a cadascun dels més de 200 ajuntaments adherits a aquest servei.

"Aquestes unitats mòbils no sols s'encarregaran de recollir les queixes dels ciutadans si no aportar-li orientació en qualsevol servei de consum" ens ha comentat Daniel Cebrián, tècnic de consum de la diputació de Barcelona, "a més qualsevol consulta es pot fer també a través de l'oficina d'atenció al ciutadà del teu ajuntament i telematicament ens la remeten".