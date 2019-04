Les treballadores de la llar i les cures es manifesten pels seus drets laborals

Tiempo de lectura: 1



Les treballadores de la llar han tornat a sortir al carrer en una manifestació per reclamar els seus drets laborals i lluita contra la precarietat laboral del sector, així ens ho explica la Norma Véliz. L'organització 'Mujeres Pa'lante' és una associació que treballen a Barcelona i Hospitalet amb dones en situacions de vulnerabilitat o emigrades.

Les situacions d'aquestes dones és molt complicada arribant a què les acomiadin per un missatge via Whats App, percebin assetjament sexual o cobrar fins a 300 € com a interina cuidant a una persona dependent.