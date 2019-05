Les situacions mentals extremes, circumstàncies on un subjecte es veu amenaçat

Tiempo de lectura: 1



El Dr. Bernat Tifón ens parlarà sobre les situacions mentals extremes, que es defineix com a circumstància en el que un subjecte es troba en una situació critica on se sent amenaçat o que la seva integritat física està en perill, i això li provoca una reacció desproporcionada amb un sentiment d'urgència i amb uns actes on l'afectat pot tenir una forma d'actuar conductual, hostil i agressiva, i d'alguna manera en l'àmbit jurídic té molta transcendència, perquè en funció del tipus d'acte comés, pot desenvolupar un acte antijurídic, i que els lletrats han de demostrar que el subjecte ho sofreix.