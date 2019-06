Les opinions negatives a Internet que poden desestabilitzar una marca: eWOM Advers

Tiempo de lectura: 1



La Dra. Inma Rodriguez, Professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i directora del grup d'investigació DigiBiz ens parla sobre el mal ús que poden fer les xarxes socials. Els negocis i empreses que estan a Internet, actualment tenen moltes vegades sistemes de puntuació per valorar la qualitat del local o empresa escollida, aquesta eina és molt útil i es poden veure ressenyes d'altres persones sobre locals, però el problema ve quan persones amb un objectiu maliciós, valora negativament serveis que no han consumit o que no li agraden directament, el que popularment s'anomena com a eWOM advers. Aquests eWOM advers poden afectar a la reputació d'una marca negativament i arribar a tenir una gran influencia en altres consumidors i crear una aversió cap a l'empresa.