Les notícies falses són més difícils de parar que de rectificar

Laura del Rio de maldita.es, ens comenta les fake news o bulos més escampades per les xarxes socials i com les detecten. La mateixa comunitat de seguidors de maldita.es, són els que donen aquests rumors als equips de la pàgina web, i ells revisen la seva veracitat intentant contactant amb les seves fonts, amb dades verificades o detectant muntatges sigui en textos o imatges.

També ens comenta que en alguns casos, moltes d'aquestes fake news provenen de pàgines satíriques amb la ignorància de molts usuaris que comparteixen aquestes dades com si fossin veritat, i que en altres casos, hi ha un objectiu ideològic de fer mal i calumniar algú.