Les lliçons que ens deixa la tempesta Glòria

El parc d'oci, situat en un bosc al Montseny, ha decidit construir un espai educatiu sobre l'emergència climàtica després d'haver patit greus desperfectes a les seves instal·lacions a causa de la tempesta Glòria. Els danys que ha causat la tempesta Gloria a les instal·lacions de La Selva de l'Aventura han estat molt greus fent caure el 80% dels arbres on tenien les activitats. Tindrà com a objectiu conscienciar sobre què es pot fer individualment i en l'àmbit col·lectiu per minimitzar el canvi climàtic comptarà amb un recorregut i passarel·les per sobre i per sota dels arbres caiguts.

Les devastadores conseqüències de la tempesta Glòria han començat el debat de com fer front a desastres climatològics d'aquesta magnitud, i tal com apunten els experts, si els fenòmens d'aquest tipus van a més, farà falta molta conscienciació sobre com fer-hi front i poder lluitar contra el canvi climàtic.

Més enllà d'arreglar tot el que la tempesta ha malmès, i davant d'un dels més grans desafiaments del nostre temps, s'han decidit fer un pas endavant i conscienciar sobre el canvi climàtic i suscitar l'acció i el compromís mediambiental. El centre que volen construir serà com un museu a l'aire lliure on s'ensenyarà com queda un bosc després d'un episodi climàtic violent.

L'acció per pal·liar els efectes del canvi climàtic és una tasca ingent, urgent i internacional i voldria comptar amb tothom que estigui disposat a ajudar, ja que es vol que sigui interactiu, educatiu i impactant, i que vinguin escoles entre setmana i les famílies i particulars per visitar el nou espai.

Parlem amb Karin Van Veen, directora de Selva de l'Aventura.