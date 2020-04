Les llibreries de Catalunya estan celebrant aquest Sant Jordi #senseparadesperosenseparar

El Gremi de Llibreters de Catalunya fa una crida a la ciutadania de suport a les llibreries, amb motiu de la diada de Sant Jordi. El gremi ha fet un video, en què apareixen diversos personatges vinculats al sector de llibre i de la cultura, serà difós en diversos mitjans de comunicació i també a les xarxes socials.

Com bé sabeu, a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, la Cambra del Llibre va comunicar la decisió d’ajornar el Dia del Llibre per a més endavant, amb l’esperit de no perdre la festa tal i com la compartim de fa prop d’un segle.

Aquest 23 d’abril, doncs, no hi haurà parades al carrer, però les llibreries no s’aturen i, encara que amb les persianes abaixades, continuen treballant, tot mantenint el vincle amb els seus amics i clients amb activitats virtuals i venent en línia.

#SenseparadesperòSenseparar és el cor del missatge mentre duri el temps de confinament i de llibreries tancades: la millor manera de col·laborar a sostenir el teixit cultural llibreter arreu del país, també el proper 23, és continuar comprant llibres a la llibreria de proximitat de cadascú: des dels seus webs, des de les seves xarxes socials, des del correu o el telèfon…

No hi haurà suport més gran que aquest, a l’espera que, retornada la normalitat, tornem a celebrar com cal el Dia del Llibre al carrer: amb els autors, les parades de les llibreries i la gent omplint-los a tots els pobles i ciutats del país.

En el web del Gremi trobareu totes les llibreries associades i les seves dades de contacte: https://gremidellibreters.cat/llistat-establiments/.

MªCarme Ferrer es la presidenta del gremi de llibreters de Catalunya "fem mil coses, presentació de llibres, lectures on line, no només ho farem aquest sant Jordi, ho fem pràcticament cada dia".