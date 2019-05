Les Farmàcies de Viabilitat Econòmica Compromesa, establiments amb baixos ingressos per despoblació

La despoblació fa que serveis com ara les farmàcies s'hagin de traslladar a altres municipis per obtenir major cotització o evitar fallida

Avui parlarem amb l'Antonio Torres, president de la federació de Farmàcies de Catalunya, per explicar-nos que són les farmàcies de viabilitat econòmica compromesa. Es considera una Farmàcia de viabilitat econòmica compromesa, aquella que factura entre el 10 i l'11% del que facturaria una farmàcia mitjana amb despesa publica de medicaments. Solen estar afectades per la despoblació i que no tenen suport a l'emprenedor. Aquesta situació fa que en molts casos l'emprenedor no pugui conciliar la seva vida personal amb el seu negoci, o que el 92% d'afectats estiguin cotitzant per la base mínima de cotització d'autònoms.