Les 'Fake science', les notícies falses en l'àmbit científic arriben amb força

L'Alexandre López-Borrull, professor dels estudis de Ciència de la Informació i la Comunicació de la UOC, en parlarà sobre les notícies falses que arriben al mitjà científic. Un dels exemples més famosos va ser el cas on un article científic assegurava que les vacunes podrien desenvolupar autisme; aquest cas va fer-se eco en el món sencer que va donar argumentació als moviments antivacuna i fer que proliferin. Existeixen diversos motius pel fet que científics arribin al punt de falsejar o publicar investigacions de poca o nul·la qualitat, com ara: rebre finançament pel projecte a causa de l'alta competitivitat del sector científic, i després existeix la pressió per publicar articles, que significa que el procés de revisió d'aquest contingut no rebi processos de qualitat abans de la publicació.