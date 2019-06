Les excuses basades en notícies falses per no voler reciclar

Tiempo de lectura: 1



La Francisca Morán, directora corporativa d'IMF Business School sobre el reciclatge en el nostre país. Ahir va ser El Dia Mundial del Medi Ambient, amb la voluntat de reivindicar la protecció de la fauna i flora del nostre planeta mitjançant el reciclatge i evitant l'abús de matèries primeres, és per això que és alarmant que només el 23% dels espanyols es mostra conscienciat amb el medi ambient. És per això que des de l'IMF han volgut recopilar i analitzar 11 dels falsos mites comuns que afecten el reciclatge: Tots els residus es mesclen en la planta de reciclatge, el reciclatge pot destruir llocs de treball, el gest d'una persona no pot canviar el món..., aquestes són unes de les excuses que poem trobar en aquest recopilatori.