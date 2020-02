Les estrenes de cinema, sònic, el despropòsit.

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana parla de:

-Sonic la película: Sonic, el descarat eriçó blau basat en la famosa sèrie de videojocs de Sega, viurà aventures i desventures quan coneix al seu amic humà i policia, Tom Wachowski. Sonic i Tom uniran les seves forces per a tractar de detenir els plans del malvat Dr. Robotnik, que intenta atrapar a Sonic amb la finalitat d'emprar els seus immensos poders per a dominar el món.

-El amor está en el agua: Després d'accedir a la Universitat, Hinako es muda a un poble de la costa. Allà es dedica a agafar ones, perquè se sent invencible quan surfeja, pera segueix sense tenir clar què li ofereix el futur. Quan es deslliga un foc al poble, Hinako coneix al jove bomber Minato. A mesura que tots dos comparteixen el seu temps mentre es dediquen al seu esport preferit, Hinako comença a adonar-se que el que més desitja en el món és, com Minato, ajudar a altres persones.

-Sinónimos: A París, les coses no comencen bé per a Yoav. Un jove israelià que arriba a la capital francesa amb grans expectatives, decidit a desfer-se de la seva nacionalitat el més ràpid possible. Per a ell, ser israelià és com un tumor que ha de ser extirpat. Convertir-se en francès, d'altra banda, simplement significaria la seva salvació. Per a esborrar els seus orígens, Yoav primer decideix no parlar una sola paraula d'hebreu. El diccionari es converteix en el seu millor company. Les visites a l'ambaixada israeliana el molesten. Però el procés també té els seus paranys. I la jove parella francesa de la qual es fa amic té algunes idees bastant estranyes sobre com ajudar-ho... Basant-se en les seves pròpies experiències, el director Nadav Lapid explora els desafiaments de tractar de començar en un nou país.