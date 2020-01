Les estrenes de cinema

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana parla de:

-Diamantes en bruto: Howard Ratner és el propietari d'una joieria situada en el barri dels diamants de la ciutat de Nova York que ven en exclusiva a rics i famosos. Un dia es produeix un important robatori que l'obliga a haver d'afrontar un deute econòmic que no està preparat per a pagar.

-Un momento en el tiempo: Dues parelles joves naveguen a través del camp de mines emocional que suposa madurar i enamorar-se per primera vegada.

-Judy: Durant l'hivern de 1968, trenta anys després de l'estrena de 'El mag de Oz', la llegenda Judy Garland arriba a Londres per a donar una sèrie de concerts. Les entrades s'esgoten en qüestió de dies malgrat haver vist la seva veu i la seva força minvades. Mentre Judy es prepara per a pujar a l'escenari tornen a ella els fantasmes que la van turmentar durant la seva joventut a Hollywood. Als seus 47 anys, s'enfronta en aquest viatge a les inseguretats que la van acompanyar des del seu debut, però aquesta vegada albira una meta ferma: tornar a casa amb la seva família per a trobar l'equilibri.