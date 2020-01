Ema, una pelicula que pot ser una referencia pel nostre temps

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana parla de:

-Aguas oscuras: Inspirada en una impactant història real, un tenaç advocat descobreix el fosc secret que connecta un nombre creixent de morts inexplicables amb una de les corporacions més grans del món. En el procés, arrisca tot: el seu futur, la seva família i la seva pròpia vida, per a treure a la llum la veritat.

-Ema: Ema, una jove ballarina, decideix separar-se de Gastón després de lliurar a Polo en adopció, el fill que tots dos havien adoptat i que van ser incapaços de criar. Desesperada pels carrers del port de Valparaíso, Ema busca nous amors per a aplacar la culpa. No obstant això, aquest no és el seu únic objectiu, també té un pla secret per a recuperar-lo tot.

-El lago del ganso salvaje: Mentre fuig de l'inframón sacrificant tot per la seva família, el gàngster Zhou connecta amb la treballadora sexual Liu Aiai, qui va rebre instruccions de portar-lo.