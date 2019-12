Les estrenes de cinema

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana parla de:

- Los angeles de Charlie: Los Angeles de Charlie sempre han proporcionat serveis de seguretat i recerca a clients privats, i ara l'Agència Townsend s'ha expandit internacionalment amb les dones més intel·ligents, valentes i millor entrenades de tot el planeta. Diversos equips d'Ángeles guiats per d'altres Bosleys duent a terme els treballs més durs per tot el món. Quan un jove enginyer de sistemes crida l'atenció sobre una perillosa tecnologia, els Àngels són cridats a l'acció, arriscant les seves vides per protegir-nos a tots.

- El joven Ahmed: A la Bèlgica actual, el destí del jove Ahmed, de tot just 13 anys, s'ha quedat atrapat entre els ideals de puresa del qual li parla el seu imant i les passions de la vida.

-Longa noite: Anxo torna al seu poble natal en la zona rural de Galícia. Allà es troba amb el rancor tant de guanyadors com de vençuts, els qui li veuen en perill d'aprofundir en memòries que creien haver oblidat.