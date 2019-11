Les estrenes de cinema

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana parla de:

Le mans 66: Es centra en un excèntric i dedicat equip americà d'enginyers i dissenyadors, liderats pel visionari automobilístic Carroll Shelby i el seu conductor britànic Ken Miles. Henry Ford II i Lee Iacocca els hi donen la missió de construir des de zero un nou automòbil amb el fi de derrotar el domini de Ferrari en el Campionat del Món de Le Mans de 1966.

Madre: Elena rep una trucada del seu fill de sis anys, que li diu que està perdut en una platja a França i que no troba al seu pare. Aquestes paraules desesperades del seu fill van ser l'últim que Elena va saber d'ell. Deu anys més tard, Elena viu en la mateixa platja on va desaparèixer el seu fill, treballa d'encarregada en un restaurant i està començant a sortir d'aquest fosc túnel on porta ancorada tant de temps. Però la seva vida s'agita de nou quan coneix casualment a Jean, un adolescent francès que li recorda al seu fill. Entre ells sorgeix una forta connexió que acabarà sembrant el caos i la desconfiança al seu voltant.

La audición: Anna Bronsky és una professora que ensenya violí en el conservatori. Encara que la resta del consell escolar no està d'acord, Anna lluita perquè un alumne entri en el centre, ja que creu que té un gran talent. A partir d'aquest moment, bolcarà tots els seus esforços i el seu temps en ell, arribant a apartar a la seva pròpia família.