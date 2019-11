Les estrenes de cinema

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana parla de:

El hoyo: En un futur, els presoners s'allotjaran en cel·les verticals, observen com els presos de les cel·les superiors són alimentats mentre els de baix moren de gana. Una jungla de supervivència on només hi ha tres tipus de persones: els que estan dalt, els que estan a baix i els qui decideixen saltar, incapaços de suportar aquesta agonia per més temps.

The Farawell: Billi és una dona, de nacionalitat xino-americana, que torna al seu país natal quan s'assabenta que la seva àvia té un càncer terminal. Les coses no milloren fins que se n'adona compte que la seva família li havia ocultat la malaltia a l'anciana, programa'n una falsa boda per reunir-se abans de morir.

Amundsen: La pel·lícula narra la vida de llegendari explorador noruec Roald Amundsen (1872-1928), un home que va estar obsessionat amb arribar a les cimes polars, va tenir una complicada vida amorosa i una turbulenta relació amb el seu germà.