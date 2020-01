Les dietes restrictives, el gran error a l'hora de perdre pes

Les dietes restrictives a llarg termini són totalment insostenibles en el temps. En molts casos, a curt termini trobem uns resultats molt beneficiosos, amb grans pèrdues de pes i amb disminució del colesterol, però, amb un llarg termini, és molt difícil que el puguem dur a terme una dieta que és molt restrictiva que ens fa calcular en el dia a dia que podem menjar i el que no, és incompatible amb una vida social i pot comportar dèficits nutricionals. Les dietes estrictes poden fomentar l'anorèxia o la bulímia entre el jovent, la preocupació per la imatge del qual creix si fa un mal ús d'Instagram o Facebook. Els canvis d'hàbits alimentaris i l'adopció de dietes qualitatives com la mediterrània o la DASH són molt més efectius. Hi ha una tendència generalitzada a obviar la consulta amb un especialista quan es decideix perdre pes i seguir una dieta d'aprimament. Quan un professional sanitari proposa unes pautes d'aprenentatge i canvis d'estil de vida, els quals tenen un efecte progressiu, però durador, en comptes d'un règim estricte que ofereix resultats immediats però peribles, aquest plantejament es tendeix a rebutjar, ja que difereix molt del que la majoria de les persones busca. Aquesta manca de control professional crea al seu torn un escenari molt favorable per a decantar-se per opcions d'aprimament poc o gens saludables, com ara les dietes restrictives, que si bé poden ser efectives pel que fa a la rapidesa de resultats, aquests no es mantenen ni a mitjà ni a llarg termini, de manera que resulten totalment ineficaços, sinó perjudicials.

Parlem amb la doctora Diana Díaz Rizzolo, Professora col·laboradora del màster universitari de Nutrició i Salut dels Estudis de Ciència de la Salut de la UOC