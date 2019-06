Les coques de crema, l'estrella de la revetlla de Sant Joan

Tiempo de lectura: 1



El Pere Camp, vicepresident del Gremi de Pastisseria de Barcelona per parlar sobre la tradició de les coques de Sant Joan. El pronòstic d'en Pere sobre la venda de les coques de Sant Joan, és que sigui intensa pel fet que aquest any la revetlla de Sant Joan cau en diumenge i la festivitat en dilluns, enllaçant el cap de setmana amb un dia festiu. Una problemàtica que es ve donant any rere any per als pastissers és la compra de coques industrials per part dels consumidors, que encara que els materials siguin de pitjor qualitat que els de la pastisseria, en molts casos són més barats.