Les assegurances de decessos creixen degut els elevats preus dels enterraments

Katty Rus, coordinador de la Unió de Consumidors de Catalunya, ens comenta per què el mercat fúnebre és tan car. El mercat fúnebre, en ser un mercat on no hi ha molta competència, podria ser la raó perquè elements com taüts o corones, que en un primer moment són elements amb un baix cost material, es revalorin i arribin a costar més del que deurien.

Les persones estan desprotegides en cas que un familiar es mori a pagar tots els tràmits i objectes necessaris per poder enterrar als nostres éssers vius, és per això que moltes vegades hem d'acudir a asseguradores per poder enfrontar-nos a aquestes despeses.