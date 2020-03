L'economia afectada per el COVID-19

A causa del COVID-19 l'economia mundial ha estat afectada en diversos àmbits. El virus actualment ha desembocat en bloquejos per la part nord d'Itàlia i a Espanya els casos estan augmentant. Això ha portat a una afectació global i el sector econòmic ha estat dels més afectats.

Bloquejos a diferents països a causa del COVID-19:

El coronavirus és similar a la grip, amb una taxa de mortalitat que és fins i tot més baixa que la grip. Tot i així, les autoritats de molts països del món estan bloquejant aeroports, ports, fronteres… Per tant, perquè està afectant tant l'economia? La Xina és el país més afectat per aquest virus, i al mateix temps, és una de les grans fàbriques del món. Cada dia surten milers de productes de la Xina i en estar en aquesta situació de bloqueig, la Xina no pot enviar els seus productes a l'estranger degut a la seva situació.

Situació a Europa:

A Europa, l'afectació més gran en l'economia ha estat en el nord, un punt de producció Europeu per a molts productes. Això ha creat un efecte contagi que fa que no es vulgui estar exposat a les inversions i fa que tothom vulgui vendre per a estar més tranquil. El resultat a estat una venda massiva d'accions i enfonsaments dels principals mercats actuals. Al mateix temps, l'Aràbia Saudita i Rússia estan en guerra pel preu del cru i això ha creat encara més incertesa al que està passant. Actualment les baixades estan en un 30%.

Queda esperar quant de temps durara aquest bloqueig de l'economia a causa del COVID-19. Si el bloqueig és a curt termini això difícilment portarà a més. Fins que no es trobi una vacuna o una manera de tractar el virus, és possible que això s'allargui uns mesos més. De moment, el coronavirus no té perquè alarmar-nos, però si la situació seguís molt més temps, hi ha la possibilitat que es creï mes estres i panic col·lectiu.

Quan el COVID-19 passi o es normalitzi la situació, l'economia tornarà a la normalitat amb facilitat i continuarem consumint dels diferents mercats actuals com fèiem fins fa poc.