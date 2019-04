L'ATM valora el TRAM com el servi de transport públic més ben valorat de tots

Tiempo de lectura: 1



Humberto López Vilalta, director general de Tram ens explica com ha sigut estar al cap de la gestió d'aquest transport públic i fer un repàs sobre la seva situació dels darrers 15 anys. El projecte del Tram, que instauraria una altra vegada a Barcelona el tramvia, en un primer moment es va veure fora de lloc a causa de les comparacions del tramvia dels anys 70.

També comenta que el tramvia no vol absorbir altres sectors del transport públic com ara els autobusos, sinó un mitjà que el complementi al servei del ciutadà. A més a més, el tramvia comporta un mitjà més sostenible que potser un autobús elèctric, perquè s'estalvien recursos i tenen major capacitat.