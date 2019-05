L'Associació Acció Riera Baixa en contra de les màfies que utilitzen els MENA

Tiempo de lectura: 1



El Santi, de l'Associació Acció Riera Baixa ens exposa la situació del barri i dels veïns en qüestió al grup mafiós que va fiançar-se fa 20 anys. Aquest grup mafiós capta a joves immigrants no acompanyats sense mitjans per subsistir sols i els utilitzen per a robar objectes per després revendre'ls.

L'associació té altres fronts oberts com ara la lluita pel centre de salut que demanen els veïns del barri del Raval, i que ocupa el MACBA de manera momentània en períodes d'expansió.