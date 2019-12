L'agència catalana del consum ha sancionat una empresa per iniciar a l'anorèxia i la bulímia

L'Agència Catalana del Consum (ACC) de la Generalitat ha sancionat a una empresa per tenir un blog en Internet que s'incitava a "l'anorèxia i la bulímia, i animava als usuaris a perdre pes". Per això, l'empresa en qüestió haurà de pagar una multa de 85.000 euros.

Es tracta de l'empresa amb seu a Irlanda Automattic INC que, davant la demanda per part de l'ACC de suprimir els continguts pro anorèxia i pro bulímia, es va negar a retirar-los posat que "només anaven a censurar continguts que contravenien amb les seves polítiques d'empresa". Per consegüent, es va iniciar la tramitació de l'expedient sancionador per part de la Generalitat.

El president de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, Ramón Guàrdia, diu que "la sanció és conseqüència del fet que la plataforma en qüestió no ha fet cas als advertiments d'una de les autoritats de consum". En declaracions a Cope, Guàrdia ha posat l'exemple d'una altra plataforma, però en aquest cas l'empresa no va trigar ni 24 hores a reaccionar i tancar el contingut que es posava en qüestió. Guàrdia confia que "aquesta sanció serveixi d'exemple per a altres empreses".

Així, la Generalitat ha aplicat per primera vegada la normativa catalana que permet sancionar a pàgines web i xarxes socials amb continguts que promouen trastorns alimentosos. La consellera d'Empresa i Coneixement, Ángels Chacón, ha assegurat que "des que es va aprovar el decret llei 2/2019 que donava les eines legals necessàries, no han parat d'actuar". El resultat d'això, diu, és aquesta sanció. "És clar que estem actuant i crec que aquesta primera sanció és una mostra que no deixarem ni el més mínim marge a aquesta mena de blogs, publicitat i webs que promoguin aquest tipus de conductes".

La normativa sanciona a les empreses per incórrer en la infracció de "promoció, publicitat, oferta o qualsevol altre factor que fomenti o indueixi a les persones consumidores a l'adopció d'hàbits relacionats amb trastorns alimentaris com l'anorèxia i la bulímia, entre altres". A més d'aquesta primera sanció, des de l'entrada en vigor de la normativa al març d'aquest any, l'ACC ha rebut un total de 43 denúncies a blogs que ofereixen aquest tipus de continguts, dels quals 23 ja han estat suprimits, després de comprovar que se cenyien als requisits de la Generalitat a les empreses.

Parlem amb Ramón Guardia, president de l'asscc contra l'anorèxia i la bulímia.