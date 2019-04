L'abús d'antibiòtics ajuda a la resistència de la bacteria que va matar a dos nadons a l'HVH

Dos nadons prematurs extrems han mort per una infecció intestinal a l'hospital Vall d'Hebron. L'hospital investiga la presència d'un bacteri que els hauria

La inflamació, produïda per l’enterocolitis, fa que el nadó prematur perdi la barrera protectora del budell. Els gèrmens de l’òrgan passen a la sang i acaben causant la infecció generalitzada i més complicacions de salut. Malauradament és una situació freqüent que es dona a hospitals catalans, estatals i de tot el món per l'extens ús d'antibiòtics i de molta instrumentació.

El cap del servei de malalties infeccioses de l'hospital del Mar, el dr. Juan Pablo Hoscajada, ens explica que la 'Klebsiella' és un bacteri ambiental pròpia de l'ambit hospitalari i que algunes àrees com les unitats de cures intensives afavoreixen el contagi dels pacients ingressats que tenen un sistema immunitari afeblit. De fet, aquest microbi és un dels bacteris més resistents amb presència als centres sanitaris, per darrere de l''Escherichia coli', que concentra el 25% dels contagis als centres.

En els últims mesos aquest agent infecciós ha centrat l'atenció i el debat a la comunitat científica mundial, perquè hi ha casos al món que fan creure que les infeccions produïdes per aquest bacteri són resistents als antibiòtics. La resistència als antimicrobians és una de les amenaces de futur més perilloses per a la salut global, segons l'Organització Mundial de la Salut.