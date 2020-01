JustWatch, la guia del contingut Streaming

Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

-Jumpshot ven els historials de navegació dels seus usuaris com un dels antivirus més utilitzats del món

L'antivirus no és un altre que Avast, és l'antivirus gratuït mes usat del món

Avast recull informació de més de 100 milions de dispositius com l'historial de navegació d'Internet i l'envia a la seva filial Jumpshot, que després la segmenta i organitza per paquets per a la seva venda a clients com Google, Yelp, Microsoft, Pepsi, Sephora i Condé Nast entre altres.

-La resurrecció de l'icònic Motorola Razr arriba a Espanya amb un preu de 1.599 euros.

El nou Razr destaca per l'ús d'una pantalla FEU OLOR interna de tipus flexible. Posseeix 6,2 polzades i pot plegar-se totalment per a mantenir el factor forma del telèfon original, mentre que una pantalla secundària de 2,7 polzades i menor resolució permet veure i respondre missatges sense obrir el mòbil, realitzar pagaments NFC, controlar la reproducció de música i prendre fotografies.

-Movistar Fusió pujarà fins a 6 euros les seves tarifes a canvi 10 GB de dades

Els clients de Movistar Fusió sofriran a partir del 5 març una nova pujada unilateral en el preu de la seva tarifa. A canvi d'un augment de fins a 6 euros en la factura mensual, els usuaris d'una oferta convergent rebran (el vulguin o no) 10 GB de dades mòbils addicionals

-Microsoft posa pegats Windows 7 res més abandonar-ho després de trencar els fons de pantalla

Windows 7 té una nova actualització. A penes uns dies després que Microsoft posés punt i final al seu reeixit sistema operatiu, encara utilitzat per més d'una quarta part del parc informàtic mundial, la signatura de Redmond ha hagut de llançar un nou pegat després de detectar que l'actualització de comiat introdueix problemes en la gestió dels fons de pantalla.

App

-JustWatch

És una guia del contingut Streaming, cerca entre els 19 proveïdors que tenim a Espanya i et diu qui el té, si és fix o de pagament