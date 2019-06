El 28 de juny se celebra el concert d'infants sords a l'Hospital Sant Joan de Déu

Tiempo de lectura: 1



La Dr. Mª Antonia Claveria, otorrinolaringòloga pediàtrica a l'Hospital Sant Joan de Déu per parlar dels implants Coclears. Els implants coclears són dispositius electrònics adaptats mitjançant cirurgia i que permet estimular el nervi auditiu perquè les persones que sofreixen una sordesa puguin escoltar. Aquest concert estarà realitzat per nens que han estat sorts i que ara poden escoltar gràcies a un procés de rehabilitació per part de pedagogs i metges.