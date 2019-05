Jornades Gastronòmiques a Blanes pel seu emblemàtic Mes de la Gamba

Tiempo de lectura: 1



La gamba vermella, producte estrella de la Llotja de la Confraria de Pescadors de Blanes és la protagonista d'aquest mes, on els blanencs reivindiquen com a producte propi, igual que van fer a Palamós. La sana rivalitat entre Blanes i Palamós, que encara que es tracti del mateix producte un no té res a envejar de l'altre.